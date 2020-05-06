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Aktüel

İspanya’da OHAL 24 Mayıs’a kadar uzatıldı

İspanya’da 14 Mart’ta başlayan ve 9 Mart’ta sona erecek olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 24 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 23:19:42 -
İspanya’da OHAL 24 Mayıs’a kadar uzatıldı

İspanya’da 14 Mart’ta başlayan ve 9 Mart’ta sona erecek olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 24 Mayıs’a kadar uzatıldı.


Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 260 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İspanya’da OHAL uygulamasının 24 Mayıs’a kadar uzatılmasına karar verildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in 9 Mayıs’ta sona erecek OHAL uygulaması için 4. kez uzatma teklifi, Meclis’te yapılan oylamada 178 evet, 97 çekimser ve 75 hayır oyuyla kabul edildi.


Başbakan Pedro Sanchez yaptığı açıklamada OHAL’in uzatılmamasının ciddi bir sorumsuzluk, mutlak ve affedilemez bir hata olacağını ifade etti.


Öte yandan İspanya’da korona virüs nedeniyle 25 bin 857 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı ise 253 bin 682’e yükseldi.

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