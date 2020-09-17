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Aktüel İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalar Madrid odaklı artıyor
Aktüel

İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalar Madrid odaklı artıyor

İspanya'da Kovid-19 salgınından ölü sayısı 30 bin 405'e, vaka sayısı da 625 bin 651'e ulaştı - Son 24 saatte 770 yeni vakanın tespit edildiği Portekiz'de 10 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka artışı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 20:09:30 -
İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalar Madrid odaklı artıyor

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 11 bin 291 artış tespit edildi.

Avrupa'da Kovid-19 salgınının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da yeni vakalardaki yüksek artış özellikle başkent Madrid odaklı devam etti.

Sağlık Bakanlığı, dün 614 bin 360 olarak açıkladığı vaka sayısını bugün 11 bin 291 artışla 625 bin 651 olarak güncelledi.

Kovid-19'dan son 7 günde 419 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 30 bin 405'e çıktığı kaydedildi.

Ölü sayısında dünkü verilere göre 162 artış olduğu gözlendi.

Salgının en yoğun görüldüğü Madrid'de, yerel yönetim tarafından açıklanan verilerde ise son 24 saatte vaka sayısının 4 bin 902 arttığı ve 30 kişinin hayatını kaybettiği bilgileri paylaşıldı.

Kovid-19 vakalarındaki en ciddi artışın, Madrid'de göçmenlerin ağırlıkta yaşadığı kentin güney mahallelerinde olduğu kaydedildi.

Ek önlemler almaya hazırlanan Madrid özerk yönetiminin, Kovid-19'un en yoğun görüldüğü mahallelere bazı kısıtlamalar getirmesi ve salgının zirve yaptığı dönemde faaliyet gösteren fuar alanındaki sahra hastanesini tekrar açması bekleniyor.

Diğer yandan "Kovid-19'a karşı kaliteli ve güvenli yüz yüze eğitim" talebiyle ülke genelinde başlattıkları ders bırakma eyleminin ikinci gününü dolduran öğrenciler, büyük kentlerde gösteri düzenledi.

- Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 770 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Son dönemlerde salgında önemli artışların görüldüğü Portekiz'de 10 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısının açıklanması dikkati çekti.

Ülkede salgından şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1888 olurken, vaka sayısı da 66 bin 396'ya çıktı.

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