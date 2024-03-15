  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katil İsrail'e soğuk duş: Milyar dolarlık anlaşma durduruldu!

Zafer Şahin CNN canlı yayınında CHP'lileri yerin dibine soktu!

'Buralar uçacak' denmişti! Türkiye'nin dünyaca ünlü yaylasının altında büyük bir petrol rezervi olabilir

Erdoğan'ın koruma ekibinden 2 polisin şehit olduğu kazada gözden kaçan Almanya ayrıntısı

Doğu Türkistanlı Müslümanlara Ramazan zulmü!

8 puan önde olduklarını söylemişlerdi! İstanbul'daki son anket sonuçları açıklandı

Almanya'dan silah sattığı İsrail'e Gazze çağrısı!

Son dakika! Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri: Terör örgütü PKK'ya net mesaj

Özgür Özel seçim yaklaşınca dansözlüğe başladı! 'Ben Hamas'a terör örgütü demedim'

Bakan Yerlikaya sıcak gelişmeyi duyurdu! '817 terörist etkisiz hale getirildi'
Spor İspanya'da gündem Arda Güler!
Spor

İspanya'da gündem Arda Güler!

Yeniakit Publisher
2024-03-15 10:05:00 -
İspanya'da gündem Arda Güler!

İspanyol medyasından Marca, Real Madrid'de en fazla gol atan oyuncuları listeledi. Listenin 416. sırasında milli yıldız Arda Güler yer aldı. İşte detaylar...

Real Madrid forması giyen Arda Güler, gündemden düşmüyor.

İspanyol devinin formasıyla ilk golünü Celta Vigo maçının uzatma dakikalarında atan 19 yaşındaki genç futbolcu, İspanyol medyasında manşetlere çıktı.

Marca, Real Madrid formasıyla en çok gol atan futbolcuları sıraladı. Arda Güler, bu sıralamada 416. sırada yer aldı ve gazetenin manşetine çıktı.

İşte Marca'nın o kapağı:


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arda Güler'e benzerliğiyle gündem olan garson!
Arda Güler'e benzerliğiyle gündem olan garson!

Sosyal Medya

Arda Güler'e benzerliğiyle gündem olan garson!

Arda Güler, Ancelotti’nin yalanına dolanına katlanamadı! "Artık an meselesi" diyerek duyurdular! Oraya gidiyor
Arda Güler, Ancelotti’nin yalanına dolanına katlanamadı! “Artık an meselesi” diyerek duyurdular! Oraya gidiyor

Spor

Arda Güler, Ancelotti’nin yalanına dolanına katlanamadı! “Artık an meselesi” diyerek duyurdular! Oraya gidiyor

Ancelotti apar topar antrenmanı durdurdu! Arda Güler öyle bir şey yaptı ki...
Ancelotti apar topar antrenmanı durdurdu! Arda Güler öyle bir şey yaptı ki...

Spor

Ancelotti apar topar antrenmanı durdurdu! Arda Güler öyle bir şey yaptı ki...

Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı
Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı

Spor

Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı

Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Müthiş gelişmeyi duyurdular: Geri adım attılar… Olay itirafı yaptılar…
Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Müthiş gelişmeyi duyurdular: Geri adım attılar… Olay itirafı yaptılar…

Spor

Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Müthiş gelişmeyi duyurdular: Geri adım attılar… Olay itirafı yaptılar…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23