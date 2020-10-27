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Aktüel İspanya'da doktorlar "kaliteli sağlık" talebiyle 25 yıl sonra greve gitti
Aktüel

İspanya'da doktorlar "kaliteli sağlık" talebiyle 25 yıl sonra greve gitti

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:28:49 -
İspanya'da doktorlar "kaliteli sağlık" talebiyle 25 yıl sonra greve gitti

MADRİD (AA) - İspanya'da doktorlar "kaliteli sağlık" talebiyle 25 yıl sonra ilk defa ülke genelinde greve gitti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'da en yoğun görüldüğü ülkelerden olan İspanya'da, Doktor Sendikaları Konfederasyonu'nun (CESM) çağrısıyla ülke genelinde bir günlük grev yapıldı.

Acil olmayan ameliyatların ertelenmesine neden olan grevle ilgili açıklama yapan CESM, katılımın yüzde 85 olduğunu duyururken, Sağlık Bakanlığı ise katılımı yüzde 7,6 olarak açıkladı.

Grev dolayısıyla birçok büyükşehirde eylem düzenlenirken, başkent Madrid'de meclis binası önünde toplanan doktorlar "salgınla beraber ağırlaşan çalışma şartları ve hükümetin aldığı kararlara karşı artık yeter" dedi.

Sendika yetkilileri, sol koalisyon hükümetinin Kovid-19'dan dolayı çıkardığı, doktorların uzmanlık alanlarına bakılmadan başka sağlık alanlarında da çalışmasına olanak sağlayan ve yabancı doktorlara İspanya'da çalışma hakkının kolaylaştırılmasını içeren kararın greve gitmelerindeki temel sebep olduğunu açıkladı.

Doktorlar, "kaliteli sağlık" başlığıyla, çalışma koşullarının iyileştirilmesini, doktorlara sadece uzmanlık alanlarında görev verilmesini, personel sayısının artırılmasını ve devlet sağlık hizmetlerine daha fazla yatırım yapılmasını talep etti.

AA muhabirine açıklama yapan Madrid Doktorlar ve Sağlık Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Daniel Bernabeu, "Sağlığa yatırım yapılmaması ve uzun süredir olumsuz şartlarda çalışmamız Kovid-19 ile birlikte daha da ağırlaştı. Kovid-19 sağlık alt yapımızın krizlere karşı yeterli olmadığını gösterdi. Kovid-19'dan dolayı gelen hastalara bakmaktan diğer hastalarımızla ilgilenemez olduk. Bize göre bu çok ciddi bir sorun ve özellikle vatandaşlar için tahammül edilemez bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Eyleme katılan doktor Begona Diaz da "Sağlıkta kesintiler ve kötü yönetimle uzun zamandır biriken sorunlar, Kovid-19 ile birlikte ve son olarak hükümetin çıkardığı kararla tahammül edilemez bir boyuta ulaştı. Artık yeter diyoruz." şeklinde konuştu.

Doktorlar, taleplerinin dikkate alınıp, hükümet ile müzakere masasına oturuncaya kadar her ayın son salı günü grev yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

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