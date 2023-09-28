İspanya’da bir öğrenci okulda terör estirdi!

İspanya'da 14 yaşındaki bir öğrenci, 3 öğretmeni ve 2 öğrenciyi bıçakladı.

Olay, İspanya'nın Jerez de la Frontera bölgesindeki bir lisede meydana geldi.

Ülke medyasına göre 14 yaşındaki bir öğrenci, liseye gelip sınıflara tek tek girerek öğretmen ve öğrencilere bıçakla saldırdı.

Saldırıda 3 öğretmen ve 2 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Saldırgan çocuğun niçin böyle bir şey yaptığı henüz bilinmezken zihinsel problemi olduğu ileri sürüldü.

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İlkha'nın haberine göre, saldırgan çocuk, daha sonra polis tarafından yakalandı.