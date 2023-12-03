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Dünya İspanya'da 540 milyon dolarlık SIRTAP İHA siparişi: satın almak istiyor! İmza atacaklar ama cevap bekliyor
Dünya

İspanya'da 540 milyon dolarlık SIRTAP İHA siparişi: satın almak istiyor! İmza atacaklar ama cevap bekliyor

Yeniakit Publisher
2023-12-03 20:49:00 - 2023-12-03 20:57:34
İspanya'da 540 milyon dolarlık SIRTAP İHA siparişi: satın almak istiyor! İmza atacaklar ama cevap bekliyor

İspanya, Airbus'a SIRTAP İHA ile ilgili olarak 540 milyon dolar tutarında bir sipariş verdi. İspanya'dan sipariş, 81 adet İHA ile 27 27 yer kontrol istasyonunu yer alıyor! Öte yandan sözleşme anlaşmalarının resmileştirilmesinin hala beklemedeler...

İspanya, Airbus’a SIRTAP İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ilgili olarak 540 milyon dolar tutarında bir sipariş verdi. Sipariş, 81 adet İHA ile 27 yer kontrol istasyonunu içeriyor.

İspanya, havadan istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) kapasitesini arttırmak için Airbus’a 27 adet SIRTAP Taktik İHA Sistemi sipariş etti. Yaklaşık 540 milyon dolar tutarındaki sözleşmede yer alan her bir sistem, 3 adet İHA ile 1 adet yer kontrol istasyonunu kapsıyor. Öte yandan İspanya, sözleşme kapsamında 2 adet simülatör de alacak.

İspanya Savunma Bakanlığı, ilk iHA’nın 2026 yılında hizmete girmesinin planlandığını açıkladı. Söz konusu tarih, Airbus’ın 2025 yılında SIRTAP İHA’nın ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi planladığı göz önüne alındığında oldukça agresif bir zaman çizelgesi.

SIRTAP’ın satın alınması, İspanyol Ordusu envanterindeki İsrail yapımı Searcher MkII uçaklarının değiştirilmesini sağlayacak. Öte yandan İspanyol Hava Kuvvetleri’nin halihazırda uçurduğu ABD yapımı Predator insansız hava araçlarına ek olarak ISR drone yeteneklerini artıracak.

Airbus’a göre SIRTAP; 150 kilogramın üzerinde bir faydalı yüke, 2.000 kilometrenin üzerinde bir menzile ve 20 saati aşan bir havada kalış süresine sahip. Öncelikle kara ve deniz üzerinde ISR için tasarlanan SIRTAP, kısa veya bozuk pistlerden kalkış yapabilecek ve gündüz/gece operasyonları için kullanılabilecek.
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Üretici ayrıca SIRTAP’ın, 2040’tan itibaren ortak ülkeler Fransa, Almanya ve İspanya’da hizmete girdiklerinde Yeni Nesil Savaş Uçağı (NGF) altıncı nesil savaş jetlerini desteklemesi beklenen farklı yardımcı uçaklar ya da sadık kanat adamları olan Geleceğin Savaş Hava Sistemi (FCAS)/SCAF Uzak Taşıyıcılarının geliştirilmesiyle uyumlu “ulusal endüstri” hedeflerini destekleyeceğini söyledi.

Airbus’ın Kolombiya ile potansiyel bir SIRTAP siparişi ve ülke içi iş paketinin analizini kapsayan bir mutabakat zaptı da mevcut, ancak şirket sözcüsü Breaking Defense’e yaptığı açıklamada “bağlayıcı sözleşme anlaşmalarının resmileştirilmesinin hala beklemede olduğunu” söylemişti

 

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