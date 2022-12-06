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Spor İspanya penaltılarda yıkıldı! Fas tarih yazdı
Spor

İspanya penaltılarda yıkıldı! Fas tarih yazdı

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Fas, İspanya'yı penaltılarla 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 21:01:00 -
İspanya penaltılarda yıkıldı! Fas tarih yazdı

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Fas, İspanya'yı penaltılarla 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile İspanya karşı karşıya geldi. Education City'de oynanan karşılaşmada Fas, İspanya'yı penaltılarda 3-0 yendi.

İlk 90 dakikada gol olmayınca maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltılara gitti.

Penaltılarda rakibine 3-0 üstünlük kuran Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselirken İspanya turnuvaya veda etti.

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