İspanya penaltılarda yıkıldı! Fas tarih yazdı
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Fas, İspanya'yı penaltılarla 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Fas, İspanya'yı penaltılarla 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile İspanya karşı karşıya geldi. Education City'de oynanan karşılaşmada Fas, İspanya'yı penaltılarda 3-0 yendi.
İlk 90 dakikada gol olmayınca maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltılara gitti.
Penaltılarda rakibine 3-0 üstünlük kuran Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselirken İspanya turnuvaya veda etti.