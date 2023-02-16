İspanya ordusu Hatay'da devriye mi geziyor? MSB'den açıklama

Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken depremlerin ilk anından beri bazı çevrelerin özellikle sosyal medyada giriştikleri dezenformasyon çabaları maalesef devam ediyor.

Bunun son örneklerinden biride "İspanya ordusunun İskenderun’da devriye görevi gerçekleştirdiği" iddiasıydı.

Bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, "İspanya ordusuna bağlı zırhlı araçların İskenderun ve sahil bölgesinde devriye görevi" yaptığı iddiasına ilişkin görüntüler yer almıştı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, görüntülerin depremin ardından yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçların arama-kurtarma bölgesine intikali sırasında çekildiğini bildirdi.