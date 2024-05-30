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Dünya İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Slovenya'da Filistin'i tanıma kararı aldı
Dünya

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Slovenya'da Filistin'i tanıma kararı aldı

Yeniakit Publisher
2024-05-30 17:11:00 -
İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Slovenya'da Filistin'i tanıma kararı aldı

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Slovenya hükümeti de Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı.

Slovenya hükümeti, Filistin Devleti'ni tanıma önergesini onaylayarak kararı meclise gönderdi.

Başbakan Robert Golob, hükümetinin tanıma önerisi kararını önümüzdeki hafta başında toplanabilecek olan meclisine gönderdiğini açıkladı.

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan Slovenya, kararın meclisten geçmesi halinde Avrupa Birliği'nin Filistin Devleti'ni resmen tanıyan 10. üyesi olacak.

Başbakan Golob, İsrail'in Refah'a düzenlediği ve 1 milyondan fazla Filistinlinin kaçmasına neden olan son saldırılara tepki olarak süreci hızlandırdığını söylemişti.

 
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Yorumlar

Türkiyem

Filistini danisaniz ne olur Filistinliler öldükten sonra danidiklariniz mezarda olacak siz önce israili durdurun
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