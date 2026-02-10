  • İSTANBUL
İspanya iki devletli çözümde kararlı: Filistin'den Albares'e vefa ödülü

İspanya’nın Filistin devletini tanıma kararıyla başlattığı diplomatik destek, en üst düzeyde ödüllendirildi. Filistin yönetimi, Gazze'deki insani dram karşısında dik duruş sergileyen ve iki devletli çözümü yüksek sesle savunan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares’e devlet liyakat nişanı takdim etti.

Madrid'deki Arap Evi'nde düzenlenen etkinlikte Filistin'in Madrid Büyükelçisi Hüsni Abdulvahid'in elinden devlet liyakat nişanını alan Albares, "Bu nişan benim sadece Filistin'e olan kişisel bağlılığımın değil, aynı zamanda İspanyol toplumunun çoğunluğunun haklı barış davasına, temel bir hak olan güvenliğe ve bugün sorgulanan insanlık fikrine olan bağlılığının da bir simgesidir." dedi.

Konuşmasında, "Barış için tek olası çözüm olan iki devletli çözümün ilerletilmesi için geri döndürülemez önlemlerin alınması" çağrısında bulunan Albares, İspanya'nın her zaman Filistin halkının, onların onurunun, barış ve güvenlik içinde yaşama haklarının yanında olacağını savundu.

Albares, Filistin halkının bölgedeki diğer ülkelerin halklarının ve her insanın sahip olduğu gibi eşit hakları olması gerektiğini vurguladı.

"Filistin'deki cehennemvari şiddet döngüsü kesinlikle sona ermeli." diyen İspanya Dışişleri Bakanı, ABD'nin Gazze barış planına atıfta bulunarak, "Doğru yönde adımlar atılsa da Gazze Şeridi'nin bombalanmasının devam etmesi ve gerekli insani yardımın ulaşmaması nedeniyle bu plan Filistin'in ihtiyaç duyduğu şeyden hala çok uzak." değerlendirmesinde bulundu.

Albares ayrıca, bölgenin istikrara kavuşması için güvenlik garantilerine ihtiyaç duyulduğunu, İspanya'nın bu konuda yapılan tüm önerilere, özellikle de Filistinlilerin de katılımıyla gerçekleşmesi gereken olası bir uluslararası gücün konuşlandırılmasına destek vermeye devam ettiğini ifade etti.

İspanya, 28 Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımıştı.

Arap Evi'ndeki törene, aralarında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci'nin de bulunduğu bazı büyükelçiler ve Avrupa diplomasisinin başındayken aynı nişanı alan, eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katıldı.

