İspanya, HÜRJET alıp A400M verecekti! MSB'den açıklama geldi

Defence Turkey’nin özel haberine göre, İspanya’nın 24 adet HÜRJET alımı karşılığında Türk Hava Kuvvetleri’ne 6 adet A400M satışını önerdiği ileri sürülmüştü. Bu iddia, savunma çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

MODERN EĞİTİM UÇAĞI

HÜRJET, Türk Hava Kuvvetleri’nin eğitim uçağı filosunu yenileme projesi kapsamında geliştiriliyor. Proje, T-38M ve NF-5A/B 2000 uçaklarının yerini alacak modern bir eğitim uçağı üretmeyi amaçlıyor. İlk aşamada Türk Hava Kuvvetleri için 4 uçak siparişi verildi, 12 uçak için de opsiyon hakkı tanındı.

TUSAŞ’IN HÜRJET HEDEFLERİ

TUSAŞ’ın planlarına göre, 2025 yılı sonuna kadar 4 adet HÜRJET Block 0, 2028 yılı sonuna kadar ise 12 adet HÜRJET Block 1 teslim edilecek. Ayrıca, Türk Yıldızları akrobasi timi için 12 adet ek HÜRJET Block 1 siparişi kesinleşti. Projenin ilerleyişi hız kesmeden devam ediyor. TUSAŞ, GE Aerospace ile 100 adet F404-GE-102 Turbofan Motoru tedariki için anlaşma imzaladı. Şirket, 2030’ların ortalarına kadar Türk Hava Kuvvetleri’ne 100 adet, uluslararası müşterilere ise 300 adet HÜRJET satmayı hedefliyor. HÜRJET’in yurt dışında da ilgi gördüğü bildiriliyor. Potansiyel alıcılar arasında Azerbaycan, İspanya ve Kanada’nın adı geçiyor. Uçak, uluslararası pazarda Boeing T-7, KAI T-50 ve Leonardo M-346 gibi rakipleriyle yarışıyor. Sonuç olarak, Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklaması, İspanya ile olası bir HÜRJET-A400M takasına dair söylentileri şimdilik rafa kaldırdı.

HÜRJET EĞİTM UÇAĞI HAKKINDA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilmekte olan, turbofan motorlu, ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağıdır. HÜRJET’in, Türk Hava Kuvvetlerinin jet eğitim uçağı olarak kullandığı T-38 Talon uçaklarının yerine hizmete girmesi ve savaş pilotlarının yetiştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca uçağın Türk Yıldızları tarafından kullanılan Northrop F-5 uçaklarının yerini alması planlanmakta. İlerleyen yıllar için HÜRJET’in TCG Anadolu ve uçak gemilerine inip-kalkabilen bir deniz varyantının yapılması da değerlendiriliyor.

Teknik özellikler

Mürettebat: 2

2 Uzunluk: 13,6 m (44,6 ft)

13,6 m (44,6 ft) Kanat açıklığı: 9,5 m (31,2 ft)

9,5 m (31,2 ft) Yükseklik: 5,1 m (16,7 ft)

5,1 m (16,7 ft) Kanat alanı: 35 m 2 (377 ft 2 )

35 m (377 ft ) Motor: 1 adet General Electric F404-GE-102 turbofan motor

1 adet General Electric F404-GE-102 turbofan motor İtki: 17.600 lbf (78,3 kN)

Performans

Servis tavanı: 45.000 fit (13.716 m)

45.000 fit (13.716 m) Kesintisiz dönüş: 5,5g @ 15,000 ft <0.9 Mach

5,5g @ 15,000 ft <0.9 Mach Tırmanma oranı: 39.000 fit/dk (198 m/sn)

39.000 fit/dk (198 m/sn) Menzil: 1.200 deniz mili (2.222 km)

1.200 deniz mili (2.222 km) Yük kapasitesi: 6.000 pound (2.722 kg)

6.000 pound (2.722 kg) Azami hız: 1.4 Mach

1.4 Mach G limitleri: +8g / -3g

Kaynaklar: Defence Turkey, GDH

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