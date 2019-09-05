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İspanya "anlaşmasız Brexit" hazırlıklarına başladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, anlaşmasız Brexit olasılığının artması üzerine bakanlarıyla olağanüstü toplantı yaptı

05 Eylül 2019 Perşembe 16:35
İspanya "anlaşmasız Brexit" hazırlıklarına başladı

MADRİD (AA) - İspanya hükümeti, 31 Ekim'de İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında anlaşmasız ayrılık ihtimalinin artması üzerine hazırlıklarına başladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, anlaşmasız Brexit olasılığında yürürlüğe girecek acil durum planlarını gözden geçirmek için tüm bakanların katılımıyla olağanüstü toplantı yaptı.

Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan toplantıyla ilgili basına sızan bilgilerde, İspanya ve İngiltere arasındaki güvenlik iş birliklerinin, İngiltere'den İspanya'ya gelen ticari malların gümrükleriyle ilgili ek tedbirlerin, her iki ülkenin pazarlarına erişim ve Cebelitarık özerk yönetimine ulaşımla ilgili sorunların öncelikli olarak görüşüldüğü belirtildi.

Hükümetin, anlaşmasız Brexit durumunda alınacak önlemlerle ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapmak için ülkedeki 17 özerk yönetim hükümeti başkanının katılacağı bir konferans düzenleyeceği bildirildi.

Ayrıca hükümetin kurduğu "Brexit için Bakanlıklar Arası Komisyon"un Brexit ile ilgili hazırlıkları denetlemek için haftalık toplantılar yapacağı bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da yaşayan 300 bin İngiliz ile İngiltere'de yaşayan 175 bin İspanyol'un olası bir anlaşmasız Brexit sonrasındaki durumlarının da Moncloa'daki toplantıda ele alındığı ifade edildi.

Diğer yandan Brexit'ten en fazla etkilenecek ülkelerden birinin İspanya olduğunu yazan İspanyol basını, İspanya'ya gelen yabancı turistlerde ilk sırada İngilizlerin yer aldığını ve İspanyol yatırımcıların ilk tercihinin İngiltere olduğunu hatırlattı.

Ayrıca İspanya'nın güney sınırında olan ve İngiltere'nin kolonisi olarak özerk yönetimi bulunan Cebelitarık'ın da Brexit sonrasında iki ülke arasında daha da büyüyen bir sorun olarak kaldığı yorumları yapıldı.

- Brexit süreci

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Partinin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:35
  1. anlaşmasız Brexit
  2. ispanya
  3. İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez
  4. İspanya hükümeti

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