Ispanaklı kek nasıl yapılır? Pratik kolay ıspanaklı pasta tarifi:
Hiç kimsenin içinde ıspanak olduğunu anlayamadığı dillere destan keki evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, ıspanaklı kek için hangi malzemeler gerekli?
Bütün ailenin beğenerek yiyeceği bir pasta hazırlamak istiyorsanız; işte tam ölçülü denenmiş ıspanaklı kek tarifi...
Ispanaklı pasta tarifi
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı haşlanmış püre hale getirilmiş ıspanak (Yarım kilo ıspanak yeterli olacaktır.)
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 2,5 su bardağı un
- Toz krem şanti
Ispanaklı kek nasıl yapılır?
Öncelikle ıspanakları güzelce yıkayıp haşlayın.
Haşlandıktan sonra bir müddet ılınmasını beklediğiniz ıspanağı rondodan geçirin.
Ardından derin bir kaseye yumurtayı ve şekeri alıp güzelce çırpın.
Yumurtalar köpürünce kaseye sıvı yağı ilave edin.
Bir elek yardımıyla unu, kabarta tozunu ve vanilyayı karışıma ekleyin.
Son olarak kek hamuruna ıspanak püresini ekleyip karıştırın.
Önceden ısıtılan 180 derecelik fırında kekinizi güzelce pişirin.
Kek pişerken siz krem şantinizi hazırlayın.
Keki kalıbından çıkardığınızda isterseniz altından isterseniz yanından incecik bir parça kesin.
Kek soğuyunca krem şanti ile etrafını kaplayın.
Daha önce kenara aldığınız bir dilim keki rondoda çekin.
Rondodan çektiğiniz keki, kremalı kaplamanın üstünü serpiştirin. Arzu ederseniz bunun yerine toz Antep fıstığı da serpebilirsiniz.
Afiyet olsun.