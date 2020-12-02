İSO Türkiye İmalat PMI kasımda 51.4 oldu

Ankete göre ekimde 53.9 olarak ölçülen manşet PMI kasımda 51.4’e geriledi. PMI, haziranda başlayan toparlanma döneminin en düşük düzeyinde gerçekleşti. Türkiye’deki Covid-19 vaka sayılarının artması ve bu durumun talep ile üretimi olumsuz etkilemesi firmaların kasım ayında karşılaştıkları temel zorluk olarak kaydedildi. Bunun sonucu olarak imalat yavaşladı. Yeni ihracat siparişlerinin de ivme kaybettiği görüldü.

Artış eğilimi sürüyor

Anketin görece olumlu gelişmesi ise firmaların istihdam düzeylerini artırmaya devam etmeleri oldu. İstihdamda artış trendi, 6 aya ulaştı ve güçlü seyrini korudu. Çalışan sayılarındaki yükseliş ve yeni siparişlerdeki yavaşlama, firmaların birikmiş işlerini azaltmaya devam edebilmelerini sağladı.

Girdi stokları geriledi

Covid-19 salgını, tedarik zincirleri üzerinde giderek daha ciddi etki oluşturdu ve kasım ayında teslimat sürelerindeki artış anket geçmişinin üçüncü en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Bu durum girdi stoklarının gerilemesine katkı yaptı. Benzer şekilde üretim gereksinimlerindeki düşüşe bağlı olarak satın alma faaliyetleri de hafif bir azalmaya işaret etti. TL’nin yakın dönemde dolar karşısında gösterdiği değer kaybı, hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatlarındaki keskin artışların sürmesinde belirleyici oldu. Bununla birlikte her ikisinde de enflasyon oranları ekim ayına göre hafif düşüş sergiledi.