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İSO PMI’dan 49’a yükselip iyi haber verdi

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İSO Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Temmuz 2018 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, haziranda 46,8 düzeyinde ölçülen PMI Temmuz’da 49,0 düzeyine yükseldi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 10:25
İSO PMI’dan 49’a yükselip iyi haber verdi

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İSO Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Temmuz 2018 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, haziranda 46,8 düzeyinde ölçülen PMI Temmuz’da 49,0 düzeyine yükseldi. Endeks, üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamanın devam etmesine bağlı olarak, Türk imalat sektöründeki zorlu faaliyet koşullarının devam ettiğine işaret etti. Faaliyet koşullarındaki zayıflama ılımlı düzeyde ve son dört aylık yavaşlama trendinin en düşük hızında gerçekleşti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 10:25
  1. İSO Türkiye ve İstanbul İmalat

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