İsmi açıklanmadı! 'Karar, suikastten önce verildi' iddiası!

Kasım ayının başlarında, Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller, 15 Ocak'a kadar Afganistan ve Irak'taki ABD askeri sayısını her ülkede 2.500'e düşürme planlarını açıklamıştı. Pentagon'un belirlediği tarih yaklaşırken, Nimitz uçak gemisi ve diğer bazı savaş gemileri, çekilmeyi desteklemek için Basra Körfezi'ne gidiyor.

ABD'nin bölgeye gemilerini gönderme kararı ile, 'İran nükleer programının babası' olarak anılan fizikçi Mohsin Fakrizade'nin suikaste kurban gitmesinin peş peşe gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İsmi açıklanmayan ABD'li yetkiliden dikkat çeken iddia

CNN International'ın, adı açıklanmayan bir ABD savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre, gemilerin gönderilme kararı, Fakhrizadeh suikasti ile ilgili rapordan önce kararlaştırıldı. Yetkiliye göre yine de, çekilme öncesi suikast İran'a bir mesaj görevi gördü.

İran Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Araştırma ve Yenilik Merkezi başkanı Fakrizade'in öldürüldüğünü bildirdi. Cumartesi günü erken saatlerde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer fizikçinin öldürülmesinde İsrail'in parmağı olduğunu söyledi. İran'ın BM Büyükelçisi Majid Takht Ravanchi ise, ABD ve İsrail'i "maceracı" adımlara karşı ikaz etti.

Ayrıca Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülkeden kalan bütün güçleri Mayıs ayına kadar getirmeyi beklediğini söyledi.

Kaynak: star.com.tr