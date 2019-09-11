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İSMEK'te yeni dönem kayıtları 13 Eylül'de sona erecek

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:49
İSMEK'te yeni dönem kayıtları 13 Eylül'de sona erecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK'te yeni dönem kayıtları 13 Eylül'de sona erecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İSMEK kurslarına başvuru yapan herkesin, en az bir branştan tam yarar sağlayabilmesi amacıyla yeni düzenlemeye gidilerek, kursa asaleten seçilen kişi, aynı dönem içinde ikinci kursa kayıt yaptıramayacak.

13 Eylül saat 00.00'a kadar sürecek online kayıtlardan sonra kontenjanını tamamlayamamış kurs olması halinde, 16 Eylül Pazartesi 08.00'den itibaren beş gün süreyle yeniden kayıt alınacak.

Şimdiye kadar açılacak kurslar için yılda bir kayıt dönemi imkanı sunan İSMEK, eylül, şubat ve haziran ayları olmak üzere üç farklı kayıt dönemiyle faaliyetlerine devam edecek. Ayrıca eğitim taleplerine göre açılacak ilave kurslarla daha zengin ve nitelikli bir eğitim portföyü oluşturulacak.

Bu yıl, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ders planlamaları kapsamında, hafta sonları da kurs günlerine eklendi ve hafta içi 17.00'den sonrasına kurs saatleri konuldu.

İSMEK'e yeni kayıt sürecinde, ilk 36 saatte yaklaşık 25 bin başvuru yapıldı. Eylül kayıt döneminde 150 bine yakın başvuru beklenirken, üç dönemde toplam 450 bin başvuruya ulaşılması öngörülüyor.

- Bir milyon kursiyere ulaşılması hedefleniyor

İSMEK'te, önümüzdeki dönemde uzaktan eğitim programlarının verilmesi de planlanıyor.

Çeşitli nedenlerle derslere katılamayan İstanbullular, çevrim içi programlar sayesinde, diledikleri zaman ve mekanda ders kayıtlarına erişebilecek. Bununla birlikte, kurs sayılarının da aşama aşama arttırılarak en kısa sürede bir milyon kursiyere ulaşılması ve İSMEK kursiyerlerinin, branşında uzman eğitmenler tarafından eğitilmesi hedefleniyor.

09-13 Eylül'de ön kayıt döneminin gerçekleşeceği İSMEK'te, 16-20 Eylül'de yedek kontenjan kayıtları alınacak.

İSMEK dersleri, 23 Eylül'de başlayacak.




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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:49
  1. İbb
  2. İSMEK
  3. İstanbul

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