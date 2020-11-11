İSMEK tarafından yapılan yazılı açıklamada: 2020-2021 kayıtlarının 11 Kasım’da başlayarak yıl sonuna kadar devam edeceği duyuruldu. Eğitimlerin ise 24 Kasım’da başlayacağı belirtildi.

Başvurular her zaman olduğu gibi İSMEK’in resmi İnternet sitesi kursiyer.ismek.istanbul adresinden yapılacaktır.

Koronavirüs tedbirlerinin en üst seviyede olacağı kurs merkezlerinde, hijyen ve mesafe kuralları yanı sıra kursiyerlerden girişlerde HES kodu istenecektir.

İSMEK'te hangi programlar var?

İSMEK bünyesinde uzaktan eğitim, canlı ders seçenekleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda eğitimler verilmektedir. İşte İSMEK programlarından bazıları...