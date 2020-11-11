İSMEK yüz yüze eğitim kayıtları başladı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda (İSMEK) 2020-2021 dönemi yüz yüze eğitim kayıtları 11 Kasım’da başladı. Uzaktan eğitimler devam ederken, yüz yüze eğitimler de 24 Kasım’dan itibaren verilecek. Pandemi nedeniyle her türlü hijyen önleminin alındığı merkezlerde, sosyal mesafeye dikkat edilecek, kursiyerlerden HES Kodu istenecek.

Uzaktan eğitimlerin devam ettiği İSMEK, 2020-2021 eğitim dönemi için kapılarını açmaya hazırlanıyor. 24 Kasım’da başlayacak yüz yüze eğitimler, pandemi şartlarına uygun bir şekilde verilecek. İstanbulluların sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmesi için, İSMEK merkezlerinde gerekli her türlü hijyen önlemi alındı. Eğitimlerde, sınıf kontenjanları ise sosyal mesafeye uygun bir şekilde belirlenecek.

Pek çok farklı alan ve programda nitelikli eğitimlerin verildiği İSMEK’te, yüz yüze eğitim kayıtları 11 Kasım 2020’de başlayacak. Ücretsiz eğitimlerden yararlanmak isteyen İstanbullular, 11 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren, www.ismek.istanbul sitesinden başvuru yapabilecek. Kayıtlar, kontenjan durumuna göre yıl boyunca devam edecek.

Derslere HES kodu ile girilecek

Eğitim merkezlerine giriş için, her öğrenciden, e-devlet ve/veya “Hayat Eve Sığar” uygulamasından alınacak HES kodu istenecek.

Güncel Bilgilere Web Sitesi ve Sosyal Medyadan Ulaşılabilecek

Asil ve Yedek Başvuru Nedir?

İSMEK kayıt sayfasında asil ve yedek kayıt kavramı ile karşılaşabilirsiniz. Kafanız karışmaması için buna açıklık getirmek istiyorum. Başvurmak istediğiniz branş 20 kursiyer alacaksa burada 40 başvuru kabul edilir. Bunların ilk 20 tanesi asil sonraki 20 tanesi ise yedek başvuru olarak ele alınır. Asil listede yer almak için hızlı davranmalısınız.

Asil listede yer alan kursiyerler kurs merkezine giderek başvurularını onaylatması halinde eğitime başlarlar. Asil listeden ulaşılamayan, kurs merkezine kesin kayıt için gelmeyenler mutlaka olacaktır. Bu arkadaşların yerine yedek listeden öncelik sırasına göre kursiyerler dahil edilir. Yani yedek listede yer almanız tamamen devre dışı kaldığınız anlamına gelmez. Son ana kadar umudunuzu korumalısınız.