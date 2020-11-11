İSMEK uzaktan eğitim kayıt tarihi, programlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK kursları ile İstanbulluların; kişisel birikimlerini yükseltmek, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda donanımlarını artırmak, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak fibi amaçlarla hareket eden, örgün eğitimi tamamlayıcı bir yaygın eğitim organizasyonudur. İSMEK İstanbul genelinde yaklaşık 250 merkezde hizmet veriyor. 40 alanda 327 branşta 800’e yakın programda eğitimler verilmektedir.

Bu yıl nitelikli bir içeriğe ve geniş bir yelpazeye sahip olmasına daha çok özen gösterilen İSMEK eğitimleri, kontenjanlar çerçevesinde bütün İstanbulluların başvurularına açık olacak.

İSMEK uzaktan eğitim kayıt tarihi

İSMEK’te yeni eğitim dönemi ön kayıtları 13 Ocak’ta başlıyor. Kayıtlar, 25 Ocak’a kadar devam edecek. Eğitimlerden faydalanmak isteyenler İSMEK’in web sitesi üzerinden ön kayıtlarını gerçekleştirebilecek. İSMEK’te yeni eğitim dönemi başlıyor. Eğitimlere ön kayıtlar 13-25 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek.

İSMEK uzaktan eğitim programları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK için 2020 yılı eğitim dönemi kayıtları başlıyor. 300’den fazla branşta, 800’e yakın programda eğitimlerini sürdüren İSMEK, 2020 yılında da kursiyerlere ücretsiz eğitim vermeye devam edecek.

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