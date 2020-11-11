İSMEK merkezleri nerelerde?
İstanbul’un en kaliteli eğitimlerinin verildiği İSMEK kursları tamamen ücretsiz verdiği hizmetler ile çeşitli alanlarda vatandaşları eğitmektedir. İSMEK başvurularının başlaması ile İSMEK merkezleri araştırılmaya başlandı. Peki, İSMEK merkezleri nerelerdedir?
Her yıl büyüyerek halk üniversitesi haline gelen İSMEK program sayısını bu yıl 846’ya yükseltti. 40 Farklı alanda 348 branşın yer aldığı kurslarda sizi 846 program beklemektedir. Tabii ki seçim yaparken çok dikkatli olmalısınız. Zira bazı kısıtlamalar bulunmaktadır.
İSMEK merkezleri nerelerde?
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