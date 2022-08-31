İSMEK kayıtları nasıl yapılır? İSMEK hangi bölümler var? İSMEK kayıtları ücretli mi?

Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) vatandaşlarca yoğun ilgi görüyor. Yeni dönem öncesinde kayıt yaptırmak isteyenler ise kayıtların nasıl olacağını, yüz yüze ve online derslerin hangileri olduğunu en yakın İSMEK kursunun nerede bulunduğunu araştırıyor.

İSMEK kayıtları nasıl yapılır?

İSMEK’e kayıt yaptırmak isteyenler nereden nasıl başvuru yapabileceklerini araştırıyor. İSMEK kayıtları 'enstitu.ibb.istanbul' adresi üzerinden alınıyor. Web sitesine ulaştıktan sonra sağ üst köşedeki ‘Giriş’ kısmına tıklayıp gerekli adımları takip ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Başvuru işleminin ardından adaylar, İSMEK tarafından aranıyor ve süreçle ilgili bilgilendirme yapılıyor.

İSMEK hangi bölümler var?

İSMEK; yüz yüze, online ve atölye eğitimleri sunuyor.

Mesleki eğitimler:

Bilişim Teknolojileri:

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Grafik ve Teknik Tasarım

Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri

Mesleki Teknik Eğitimleri:

Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi

Muhasebe ve Finans

Robotik ve İnovasyon

Turizm ve Otelcilik

Yönetim ve Hizmet

Ziraat

Kişisel Gelişim:

Dil Eğitimleri

Kişisel Gelişim ve Eğitim

Güzel Sanatlar:

Müzik

Sahne ve Gösteri Sanatları

Sanat ve Tasarım

El Sanatları ve Zanaat:

Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Örgü ve İşletme Sanatları

Süsleme Sanatları

Tekstil Tasarımı

İSMEK kayıtları ücretli mi?

İSMEK’teki tüm eğitimler ücretsiz olarak veriliyor.