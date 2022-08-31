İSMEK kayıtları nasıl yapılır? İSMEK hangi bölümler var? İSMEK kayıtları ücretli mi?
İSMEK kayıtları nasıl yapılacak? Mesleki eğitim başta olmak üzere pek çok eğitimden faydalanmak isteyenler İSMEK kurs kayıtlarının nereden nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılıyor? İSMEK hangi kurslar var?
Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) vatandaşlarca yoğun ilgi görüyor. Yeni dönem öncesinde kayıt yaptırmak isteyenler ise kayıtların nasıl olacağını, yüz yüze ve online derslerin hangileri olduğunu en yakın İSMEK kursunun nerede bulunduğunu araştırıyor.
İSMEK kayıtları nasıl yapılır?
İSMEK’e kayıt yaptırmak isteyenler nereden nasıl başvuru yapabileceklerini araştırıyor. İSMEK kayıtları 'enstitu.ibb.istanbul' adresi üzerinden alınıyor. Web sitesine ulaştıktan sonra sağ üst köşedeki ‘Giriş’ kısmına tıklayıp gerekli adımları takip ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Başvuru işleminin ardından adaylar, İSMEK tarafından aranıyor ve süreçle ilgili bilgilendirme yapılıyor.
İSMEK hangi bölümler var?
İSMEK; yüz yüze, online ve atölye eğitimleri sunuyor.
Mesleki eğitimler:
Bilişim Teknolojileri:
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Grafik ve Teknik Tasarım
Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri
Mesleki Teknik Eğitimleri:
Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi
Muhasebe ve Finans
Robotik ve İnovasyon
Turizm ve Otelcilik
Yönetim ve Hizmet
Ziraat
Kişisel Gelişim:
Dil Eğitimleri
Kişisel Gelişim ve Eğitim
Güzel Sanatlar:
Müzik
Sahne ve Gösteri Sanatları
Sanat ve Tasarım
El Sanatları ve Zanaat:
Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Örgü ve İşletme Sanatları
Süsleme Sanatları
Tekstil Tasarımı
İSMEK kayıtları ücretli mi?
İSMEK’teki tüm eğitimler ücretsiz olarak veriliyor.