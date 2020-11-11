İSMEK kayıtları nasıl yapılır?

İSMEK’te yeni eğitim dönemi ön kayıtları 13 Ocak’ta başlıyor. Kayıtlar, 25 Ocak’a kadar devam edecek. Eğitimlerden faydalanmak isteyenler İSMEK’in web sitesi üzerinden ön kayıtlarını gerçekleştirebilecek. İSMEK’te yeni eğitim dönemi başlıyor. Eğitimlere ön kayıtlar 13-25 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek.

İSMEK kaydı nasıl yapılır?

İSMEK’in ücretsiz eğitimlerinden faydalanmak isteyenler www.ismek.ist üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

İSMEK'e artık internet üstünden kayıt olunabilir. Her yıl yüzlerce kursiyeri mezun eden İSMEK'te 2020 yılı kayıtları başlıyor. İSMEK'e kayıt olmak için İSMEK kayıt sayfasına girmeniz gerekiyor. Online olarak kaydınızı oluşturduktan sonra size en yakın İSMEK merkezine gidip kimlik fotokopinizi bırakmanız yeterlidir.

Ön Kayıt için;

www.ismek.ist web sitesinde bulunan online ''Kayıt Ol'' kısmına tıklayın.“İSMEK Kursiyer Giriş”ini yapın. “Kursiyer Ön Kayıt Formu”ndaki istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurun.Bu bölüm kişisel bilgilerinizin yanı sıra eğitim almak istediğiniz program, merkez, eğitimin başlama tarihi ve saatini seçin.İşlemi tamamlayın. Yaptığınız online başvurunuz başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kesin Kayıt için;

Adayların web sitesi üzerinden yaptıkları başvurular ön kayıt niteliğinde olup, ön kayıtların kesin kayda dönüşmesi için nüfus cüzdan fotokopileri ile başvuru yaptıkları merkeze şahsen başvurmaları gerekiyor. Aksi takdirde aday kesin kayıt hakkını kaybedebilir.

İSMEK Kursları Ücretli mi?

İstanbul’un en kaliteli eğitimlerinin verildiği İSMEK kursları tamamen ücretsizdir. Dilediğiniz kurs merkezi ve branşa herhangi bir ücret ödemeden katılabilirsiniz. Sizlerden talep edilecek tek ücret teneffüslerin olmazsa olmazı demli çay ve kahve ücreti olacaktır. Kursun kantininde satılan bu içeceklere ise çok uygun fiyatlarla satılmaktadır.