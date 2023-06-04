İsmail Yüksek: Şampiyonluğu hak etmediler

Fenerbahçe’nin genç isimlerinden İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesinde Süper Lig ve sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu hakkında konuştu.

Sarı-lacivertli takımın yerli yıldızlarından İsmail Yüksek maç öncesinde; "Ben maçı konuşmadan önce farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Şaibelerle dolu bir sezon oldu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu kendimce düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok. Önemli bir derbi. Kazanmak için her şeyi yapacağız." dedi.

İsmail daha sonra "Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze olsun mutlu etmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Tepki çekti

Dev maça dakikalar kala iki camianın taraftarları bu konu üzerinden sosyal medyada sürtüşme yaşarken, Galatasaraylılar İsmail Yüksek’e açıklamalarından dolayı tepki gösterdi.



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