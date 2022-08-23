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Spor İsmail Yüksek maç sonrası konuştu
Spor

İsmail Yüksek maç sonrası konuştu

Fenerbahçe, kendi sahasında Adana Demirspor’u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından Sarı-lacivertli ekipte genç futbolcu İsmail Yüksek konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 02:21:00 -
İsmail Yüksek maç sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig’de 3’üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, kendi sahasında Adana Demirspor’u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından Sarı-lacivertli ekipte genç futbolcu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'un çok güçlü bir rakip olduğunu belirten genç futbolcu, "Adana Demirspor çok güçlü bir rakip, çok iyi mücadele ettiler. Bizim sahada galibiyeti almamız gerekiyordu." dedi.

Spor Toto Süper Lig ’de 3’üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe , kendi sahasında Adana Demirspor’u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından Sarı-lacivertli ekipte genç futbolcu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor'un çok güçlü bir rakip olduğunu belirten genç futbolcu, iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

İsmail Yüksek'in açıklamaları şu şekilde:

"Adana Demirspor çok güçlü bir rakip, onları da tebrik ediyorum çok iyi mücadele ettiler. Bizim sahada galibiyeti almamız gerekiyordu. Taraftarlarımızın da inanılmaz bir desteği vardı. İyi mücadele ettik, bol gollü bir maç oldu. Güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

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