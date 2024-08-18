İsmail yüksek isyan etti: Fenerbahçe'yi kaosa sürüklemek istiyorlar

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

İkinci yarının başında tribüne alınmayan Fenerbahçe taraftarına destek olmak isteyen Ali Koç deplasman tribününe gitti.

Koç'un tribünlere gitmesiyle Göztepe taraftarı sert tepki gösterdi. Ali Koç protokol tribününe gittiği sırada kendisine saha kenarında saldırı girişimi oldu. Maç bir süreliğine durdu, güvenlik sağlandıktan sonra yeniden devam etti.

Maçın ardından Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek yaşananlara isyan etti.

İsmail Yüksek, "Söylenecek aslında çok şey var. Bu düşmanlık nedir? Taraftarlarımıza biber gazıyla müdahale ediyor. Başkanımıza saldırı oluyor. Anlamıyorum. Yine Fenerbahçe kaosa sürüklenmek istiyor. Bu olaylar bizi etkiledi." dedi.

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