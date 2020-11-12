İsmail Sürgeç kimdir? Terörist İsmail Sürgeç öldürüldü mü?
Son dakika haberi. Terör örgütü PKK’ya yönelik hem yurt içinde hem de yurtdışında başarılı operasyonlar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarıyla bitme noktasına gelen terör örgütü PKK’nın inleri yerle bir edilirken, sözde üst düzey teröristler ise tek tek imha ediliyor. Kırmızı listede aran terörist İsmail Sürgeç de etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK sözde Tunceli saha sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç'in, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.