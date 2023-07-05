  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Madımak istismarcısı solculara şamar! ‘Ver oradan acılı kebap’

Geleceğin petrolü için Türkiye'ye çok önemli çağrı: Bu çok kritik! Hemen oraya katılmak lazım

Yunanistan şok içinde şok yaşıyor! Suudi Arabistan Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu

15 yaşındaki kızlarını zorla evlendirmek istiyorlardı! Bakın sonra ne oldu?

Ev sahipleri üzülecek! Fahiş kiralara kalıcı çözüm

Tanju Özcan 'değişim' yürüyüşünde böyle dans etti: Güle oynaya geliyoruz

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme: Çipras kadar olamadı

Yapımları hızla sürüyor! İşte yeni örnek deprem konutları

Bayraktar TB2 SİHA'ları düşürmek için sistem üretmeye başladılar! Resmen duyurdular

İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor
Medya İsmail Saymaz’dan olay İmamoğlu iddiası! Bomba gelişme için tarih verip duyurdu
Medya

İsmail Saymaz’dan olay İmamoğlu iddiası! Bomba gelişme için tarih verip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-05 15:42:00 -
İsmail Saymaz’dan olay İmamoğlu iddiası! Bomba gelişme için tarih verip duyurdu

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "iktidaricindegisim.org" sitesinden değişime davet paylaşımı üzerinden kaleme aldığı bugünkü yazısında, edindiği kulis bilgilerini aktardı. Saymaz, İmamoğlu’nun yol haritasını yazdı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "iktidaricindegisim.org" sitesinden değişime davet paylaşımı üzerinden kaleme aldığı bugünkü yazısında, edindiği kulis bilgilerini aktardı. Saymaz, İmamoğlu’nun yol haritasını yazdı.

Saymaz’ın aktardığına göre, İmamoğlu'nun bir çalışma arkadaşı, neden bu yöntemin benimsendiğini şöyle açıklıyor:

“Hazır bir manifesto sunmak yerine, ki bu bir manifesto değil davet metnidir, ‘Gelin metni ve değişiklikleri beraber tasarlayalım' şeklinde bir yol deneniyor. İnsanların ve özelde sosyal demokratların katımının olmadığı bir değişim, değişimden başka şey ifade eder, liderlik sultası anlamına gelir.”

İmamoğlu liderliğinde CHP yönetici, üye ve seçmenlerinin katıldığı demokratik bir süreç tasarlandığını aktaran Saymaz, İmamoğlu’nun bu haftadan itibaren CHP'nin önemli isimleriyle bir araya geleceğini, temmuz ayının ikinci yarısından itibaren yol haritası ve manifestosunun netleşeceğini belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saymaz, şunları kaydetti:

“Tereddüt etmeden ‘CHP değişmeden Türkiye değişmez’ diye konuşuyor. ‘Artık Kılıçdaroğlu ile devam etmez’ diyor. Hatta… Erdoğan'ın ‘İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır’ şeklindeki sözlerinin Kılıçdaroğlu tarafından ‘İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder’ diye değiştirilip kendisine laf atıldığını düşünüyor. İmamoğlu adaylığını ilan ettiği takdirde milletvekilleri arasındaki taraftarlarının artacağı ileri sürülüyor.”

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yersen

ermeni gidiyor, yunan .. geliyor...seçmeni müsait
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23