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Gündem İsmail Saymaz şok oldu! "Burada Bayraktar'ı duyan..."
Gündem

İsmail Saymaz şok oldu! "Burada Bayraktar'ı duyan..."

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "Türk olduğumuzu duyunca 'Bayraktar' diyorlar. Ben bunu ülkemizdeki iktidar yanlısı medyanın büyüttüğünü düşünüyordum." itirafında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 11:56:00 -

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukraynalıların dilinden düşmüyor. Ülkemizde özellikle bazı basın yayın organları ve sosyal medyada ise söz konusu durum yadırganarak 'abartılı' bulunuyor.

Benzer düşüncelere sahip isimler arasında yer alan gazeteci İsmail Saymaz ise, Ukrayna'da yaşadıklarını Halk TV canlı yayınında anlattı ve yanıldığını itiraf etti.

İzlenimlerini aktaran Saymaz, "Türk olduğumuzu duyunca 'Bayraktar' diyorlar. Ben bunu ülkemizdeki iktidar yanlısı medyanın büyüttüğünü düşünüyordum." diye konuştu.

Saymaz'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Batı Ukrayna'da benim gittiğim şehirlerde, insanlar seviniyorlar gerçekten mutlu oluyorlar barışçıl olduğumuzu görünce. Şu gerçekten doğru yani, iki defa karşılaştım.Çok enteresan bir durum. Bayraktar diyorlar. Türkiye'de iktidar yanlısı medya büyütüyor diye düşünüyordum. Lviv'de kamuflaj üreten bir noktada ve bir çevirmede polise denk geldik. Polis hatta dedi ki, "Bizim başka bir silahımız yok." Bu da tuhaftı doğrusu."

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