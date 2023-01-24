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Gündem İsmail Saymaz CHP’yi topa tuttu! Kaftancıoğlu Akşener'i bombaladı!
Gündem

İsmail Saymaz CHP’yi topa tuttu! Kaftancıoğlu Akşener'i bombaladı!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul seçimleri imasının ardından CHP'li 'domuzcu' Canan Kaftancıoğlu da Akşener'e "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler." diye göndermede bulununca ortalık karıştı. İsmail Saymaz da bu sözlerin ardından CHP'ye yüklendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 11:08:00 - 2023-01-24 11:08:45
İsmail Saymaz CHP’yi topa tuttu! Kaftancıoğlu Akşener'i bombaladı!

Seçimler için geri sayım devam ederken 6'lı masanın iki partisi CHP ve İYİ Parti arasındaki sürtüşmeler de artmaya devam ediyor.

Gündemde yoğunluk yaratan olaylardan biri de, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi" başlıklı panelde sarfettiği cümlelerdi.

Meral Akşener, Saraçhane buluşmasında İstanbul seçimlerinin İYİ Parti sayesinde kazanıldığını ima etmişti.

KAFTANCIOĞLU'DAN AKŞENER'E SALVO

Kaftancıoğlu, İstanbul seçimlerinin mimarı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ima ederek,

"Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur" demişti.

"CHP'NİN ARTIK İSTANBUL'DA AK PARTİ'Yİ YENMESİ ÇOK ZOR"

Kaftancıoğlu'nun bu sözlerine, çoğu zaman 6'lı masaya eleştirilerde bulunan gazeteci İsmail Saymaz'dan tepki geldi.

Halk TV'de konuşan Saymaz, Kaftancıoğlu'nun sözleri hakkında,

"Canan Kaftancıoğlu kalkıp, 'Aslında sen kazanmadın, sen İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferine çöktün.' dediğinde, buradan CHP'nin toparlanıp İstanbul'da, AK Parti'yi yenebilecek birliği gösterebilmesi şu saatten sonra artık çok zordur."

 

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