İsmail Küçükkaya’dan beklenmedik Fatih Portakal açıklaması! ‘Karşı karşıya kaldığımız…’

Yahudi medya patronu Murdoch’un FOX TV'sinde yola devam eden İsmail Küçükkaya, istifa eden Fatih Portakal hakkında yorum yaptı.

İsmail Küçükkaya, yıllardır beraber çalıştığı yaptığı algı haberleriyle bilinen Fatih Portakal için Sözcü’ye, "Fatih'in kararı özgür iradesidir’’ dedi.

Fatih Portakal’ın korkak olmadığını öne süren Küçükkaya, Portakal’ın mesleğinin zirvesinde olduğunu ve karşı karşıya kaldıkları baskının onları yıldırdığını söyledi.

Hükümeti hedef alan Küçükkaya, ‘FOX'a cezalar kesiliyor. Sözcü'ye kamu ilanları verilmiyor. Patronu ceza ile yıldırılmaya çalışılıyor. Halk TV 5 gün kapatılıyor’ dedi.

Youtube’dan yayın yapacağı belirtilen Fatih Portakal için Küçükkaya, ‘Fatih ile 35 dakikalık bir konuşma yaptık. Tabii ki kimse kafasına silah dayayıp onu bıraktırmadı’ dedi.