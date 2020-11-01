İsmail Küçükkaya koronavirüse yakalandı
FOX TV'de Çalar Saat isimli programı sunan İsmail Küçükkaya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Geçtiğimiz günlerde sabahları sunduğu Çalar Saat isimli programa çıkmayan İsmail Küçükkaya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
Küçükkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Kovid-19 testi yaptırdığını ve sonuç çıkana kadar tedbir amaçlı kendini karantinaya aldığını bildirmişti.
Gerçek Gündem’in haberine göre, Küçükkaya'nın testinin pozitif çıktığı, durumunun iyi olduğu ve karantinaya girdiği duyuruldu.
Küçükkaya, “Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler” ifadelerini kullanmıştı.