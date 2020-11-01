  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsmail Küçükkaya koronavirüse mi yakalandı?
Gündem

İsmail Küçükkaya koronavirüse mi yakalandı?

İsmail Küçükkaya koronavirüse mi yakalandı? İsmail Küçükkaya covid-19 test sonucu ne? İsmail Küçükkaya'nın koronavirüse yakalandığı doğru mu? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-11-01 23:17:00 - 2020-11-01 23:19:04
İsmail Küçükkaya koronavirüse mi yakalandı?

İsmail Küçükkaya neden yok sorusu, hafta içi her sabah Fox TV ekranlarında yayın hayatına devam eden sunucuyu merak ediyordu.

FOX TV'de Çalar Saat isimli programda izleyiciyle buluşan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

İsmail Küçükkaya koronavirüse mi yakalandı?

Küçükkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Kovid-19 testi yaptırdığını ve sonuç çıkana kadar tedbir amaçlı kendini karantinaya aldığını bildirmişti.

Gerçek Gündem’in haberine göre, Küçükkaya'nın testinin pozitif çıktığı, durumunun iyi olduğu ve karantinaya girdiği duyuruldu.

Küçükkaya, “Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler” ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Küçükkaya kimdir?

İsmail Küçükkaya, 20 Ocak 1972'de Yunus ve Halise Küçükkaya'nın oğlu olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Simav'da tamamladı, ardından 1993'te Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. 2002'de ilk eşinden ayrılan Küçükkaya, 10 Temmuz 2016'da Öğretmen Eda Demirci ile evlendi. Ocak 2020'de, Küçükkaya ve Demirci boşandılar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeghiazaryan ‘Tetikte olmamız lazım’ diyerek korkusunu dile getirdi: Türkiye orduyu kuruyor
Dünya

Yeghiazaryan ‘Tetikte olmamız lazım’ diyerek korkusunu dile getirdi: Türkiye orduyu kuruyor

Ermenistan Devrimci Federasyonu Taşnak’ın eski üyesi ırkçı Arthur Yeghiazaryan, sosyal medya hesabından ülkesine uyarı niteliğinde bir payla..
Bölgeden kritik haber geldi! Azerbaycan kuşattı
Dünya

Bölgeden kritik haber geldi! Azerbaycan kuşattı

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki Şuşa şehrini güney cephesinden kuşattı.
Fransızca öğretmenini kim öldürdü? Bu gerçekler çok konuşulacak
Dünya

Fransızca öğretmenini kim öldürdü? Bu gerçekler çok konuşulacak

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslümanlara hücum etmesine neden olan saldırıya ilişkin dikkat çeken bilgiler yayınlandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay