İsmail Küçükkaya neden yok sorusu, hafta içi her sabah Fox TV ekranlarında yayın hayatına devam eden sunucuyu merak ediyordu.

FOX TV'de Çalar Saat isimli programda izleyiciyle buluşan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

İsmail Küçükkaya koronavirüse mi yakalandı?

Küçükkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Kovid-19 testi yaptırdığını ve sonuç çıkana kadar tedbir amaçlı kendini karantinaya aldığını bildirmişti.

Gerçek Gündem’in haberine göre, Küçükkaya'nın testinin pozitif çıktığı, durumunun iyi olduğu ve karantinaya girdiği duyuruldu.

Küçükkaya, “Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler” ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Küçükkaya kimdir?

İsmail Küçükkaya, 20 Ocak 1972'de Yunus ve Halise Küçükkaya'nın oğlu olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Simav'da tamamladı, ardından 1993'te Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. 2002'de ilk eşinden ayrılan Küçükkaya, 10 Temmuz 2016'da Öğretmen Eda Demirci ile evlendi. Ocak 2020'de, Küçükkaya ve Demirci boşandılar.