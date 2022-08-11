İsmail köybaşı kimdir, nerelidir, en son nerede oynamaktadır?

İsmail Köybaşı 10 Temmuz 1989 İskenderun, Hatay doğumlu. Sol bek mevkiinde görev yapan Türk futbolcu. 2009'dan beri Beşiktaş'ta forma giymektedir.

İsmail Köybaşı, futbola İskenderun Kartalspor'da başladı 2 yıl sonrada Gaziantepspor alt yapısına amatör transferi gerçekleşti. 2006-07 sezonunda Gaziantepspor PAF'ta forma giymeye başladı.

Sonraki sezon da PAF takımda devam etti. Sol bek olarak görev yapan genç isim 2007-2008 sezonunun son maçında profesyonel yapılarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında ilk 11 başlayıp profesyonel hayatına ilk adımını attı. 2008-2009 sezonunda Turkcell Süper Lig'de Gaziantepspor formasıyla oynadığı 24 maç sonrasında 3 büyüklerin transfer listesi'ne girmekle kalmamış Porto takımı tarafından da izlenmiştir.

İsmail 26 Haziran 2009 tarihinde Beşiktaş'a transfer oldu.

İlk sezonunda 16 maçta forma giydi, bunların 13'ü ilk 11'de oldu. Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 1-0 yendiği maçta maçı kazandıran golü attı. Şu an Trabzonspor'da oynamaktadır. Ve son olarak da Göztepe ile anlaşmıştır.