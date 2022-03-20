İsmail Kartal'dan maç sonrası açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çok iyi hazırlandık"

"Çok iyi hazırlandık. Birçok oyuncuyu da tanıyordum Konyaspor'dan. 1-0 geriye düştüğümüzde dahi maçı kaybedeceğimize dair içimde bir şüphe yoktu. Ne planladıysak, sahada hepsini yaptık."

"Onları mutlu etmek için buradayız"

"Taraftarın tribünde mutlu olduğunu görmek, bizi daha çok mutlu ediyor. Onları mutlu etmek için buradayız."

"Kenarda oyunu yaşıyoruz"

"Kim Min-Jae ileri çıkarken, ona destek vermek için onunla koştum. Kenarda oyunu yaşıyoruz, o yüzden böyle bir şey oldu."

"Abdülkerim kardeşime, oyuncuma 'geçmiş olsun' diyorum"

"Burada bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti, muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum. Konyaspor'da sakatlanmış Abdülkerim kardeşime, oyuncuma 'geçmiş olsun' diyorum."