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Spor İsmail Kartal'dan galibiyet yorumu! 2 isme dikkat çekti
Spor

İsmail Kartal'dan galibiyet yorumu! 2 isme dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2023-10-08 21:56:00 -
İsmail Kartal'dan galibiyet yorumu! 2 isme dikkat çekti

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa engelini de kayıpsız aşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, galibiyeti yorumlayarak, 2 futbolcu hakkında konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa engelini iki golle aşarak bu sezonki galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Sezona çok sansasyonel bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 16 resmi maçı da kazanarak tamamladı.

"Futbolda sadece hücum yoktur"

Müsabakanın ardından galibiyeti beIN SPORTS ekranlarında değerlendiren İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Her şey planladığımız gibi. Kasımpaşa da iyi bir takım. Yaptığımız antrenmanlarda neler yapacağımızı konuştuk. 2-0 galip geldik, rakibe pozisyon vermedik. 3 puan aldığımız için oyuncularımı tebrik ederim. Takım savunmasını iyi buluyorum. Futbolda sadece hücum yoktur, defans da yoktur. Oyunun iki bölümünü de beraber yapıyoruz. Türk oyuncu elimizde az. Milli aradan sonra Emre ve Cengiz'in dönmesi bizim için iyi olacak."

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