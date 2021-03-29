İsmail Kartal'dan boşalan koltuğa Yılmaz Vural getirildi
İsmi Fenerbahçe ile anılan İsmail Kartal'ın Erzurumspor'dan beklenmedik ayrılışı sonrası teknik direktörlük koltuğuna Yılmaz Vural getirildi.
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, yeni teknik direktörünü buldu.
Bu sezon 4 kez teknik adam değiştiren Dadaşlar'ın beşinci hocası Yılmaz Vural oldu.
Erzurum ekibi, teknik direktörlük görevi için tecrübeli isim Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı.
Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.