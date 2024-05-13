İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivetlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biz iyi bir takımız"

"Biz iyi bir takımız! "Sahaya çıkan bütün oyuncularıma güveniyorum. İyi futbolla maçı kazanacağımızı tahmin ediyordum. Hafta içi bunu idmanda gördüm. Çok daha farklı kazanabilirdik. Sürekli gol aradık. Oyuncularımı tebrik ederim. Güzel bir galibiyet elde ettik ve yolumuza devam ediyoruz."

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"En iyisini yapmamız gerektiğini söyledim"

"Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermek için, taraftarları mutlu etmek için en iyisini yapmamız gerektiğini söyledim. Onlar da elinden geleni yaptı."

"Derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız"

"İyi oyuncularımız var. Sakatlıktan çıkanlar var. Pazartesi sabahından itibaren Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız."

"2 maçı da kazanıp sonuçları göreceğiz"

"93 puanımız var bizim bugün. Rakip bizden önde. Biz bugün maçı kazanıp önümüze bakarak tamamlama hedefiyle maça çıktık. 3 maçın 3'ünüde kazanıp sonuçları bekleyecektik. Ona göre ne olacaksa olacak. Bu hafta sonu rakibimizle oynayacağız. Orada tek hedefimiz maçı kazanmak. Sonraki sonuçları hep beraber göreceğiz. 2 maçı da kazanıp sonuçları göreceğiz"

"Olmaması gerekirdi"

"Taraftarlarımız sonuçta rakibin de bu akşamki maçta geriye düşmesi etkili oldu. Moral bozukluğundan tepki koymuşlardır, olmaması gerekirdi, olmaması isterdik ama oldu. Biz taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Galatasaray maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

"Bazen futbolda olmayınca olmuyor"

"Beraberliklerimiz oldu. Sivas ve Galatasaray maçları, çok da iyi oynamadığımız maçlardı ama diğer berabere kaldığımız maçlar hep üstün oynayan, golleri kaçıran taraf bizdik. Geçen haftaki Konya maçı 8 tane yüzde yüz gol pozisyonu var. Bazen de futbolda olmayınca olmuyor. Sezon başında şampiyonluk hedefliyorduk, şu anda geldiğimiz noktada puan olarak gerideyiz ama hafta sonu rakibimiz yenmek için gideceğiz"

"Gel dediler geldim, git dediler gittim"

"Kendimle ilgili planım yok. Ben Fenerbahçeliyim. Gel dediler geldim, git dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma gitme planım yok. Bunları konuşmanın zamanı ve yeri değil. Fenerbahçe'de her zaman herkese kapı açıktır. Bu konularla kafamı yoracak değilim. Hafta sonu oynanacak maçı düşünüyorum."