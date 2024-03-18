İsmail Kartal: Sevinçte tahrik var ise onun cezasını ben veririm

Trendyol Süper Lig’inin 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzon’a yorgun ve yıpranmış bir şekilde geldiklerini belirterek, "Biz ülkeye puan kazandıran, ülkemizi Avrupa’da temsil eden tek Türk takımıyız. Trabzonspor’u çok iyi analiz ederek buraya geldik. İlk devre oyuna çok iyi başlayarak kontrolü elimize aldık ve 2-0 önde kapattık. İkinci yarı ne olduysa bir tribün saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Burada benim kafama gelen maddeler oldu. Ben oyunu provoke etmedim. Saha içinde kaldım. Kafamda hafif bir şiş var. Omuzumda ağırı hissediyorum. Önemli değil sonuçta sokaktan gelen bir insanım. Kendimizi bilen insanlarız" dedi.

"Hakem maçı iptal ettirmedi ve bu şekilde devam ettirdi"

Kanatlardaki ve beklerdeki oyuncularına sürekli maddeler atıldığını belirten Kartal, "Oyunumuz kitlendi ve oyunumuz bozuldu derken maç 2-2’ye geldi. Benim oyuncumun kafasına bir madde geldi. Normal şartlarda bu maçın iptal edilmesi gerekiyor. Eğer oyuncunun kafasına bir madde geliyorsa kurallara göre maçın iptal edilmesi gerekiyor. Hakem maçı iptal ettirmedi ve bu şekilde devam ettirdi. Biz Kadıköy’de ilk mağlubiyetimizi rakibimizden aldık. Maçı kazandılar, sevindiler ve gittiler. Hiçbir şey olmadı. Hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Sonuçta kazanmak da var kaybetmek de var. Bu ilk olmayacak, son da olmayacak. İki takım da büyük camialar, bu işlerin böyle devam etmemesi gerekiyor. Oyuncularım önemli bir maçı kazandıkları için sevindiler. Sevinçte tahrik var ise onun cezasını ben veririm, illa tribünlerin inmesi gerekmiyor. Bunları aşmamız lazım. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Hoşgörülü olmamız lazım. İki takım yine karşı karşıya gelecek. Birazcık sağduyulu olmamız gerekiyor. Zor şartlarda kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum. Trabzonspor’a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA