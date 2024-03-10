İsmail Kartal isyan etti: Buraya insanlar futbol izlemeye geliyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29’uncu haftasında sahasında ağırladığı Pendikspor’u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Kartal, "Pendik maçına çok fazla hazırlanamadık. 1 gün arayla maça çıktık. Perşembe günü 11’de başlayan maç gece 1’de bitti. Sabaha karşı İstanbul’a geldik. Ter idmanıyla maça çıktık. Biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Futbol oynamak isteyen bir takımız. Kaleciden başlıyor oyunu durdurmak. Bizim oyun hızımızı kesmeyi ve yavaşlatmayı adet haline getirdiler. Buraya insanlar futbol izlemeye geliyor. Biz ülkemizin marka değerini nasıl yükselteceğiz. Sporcu sağlığı her şeyden önemlidir fakat oyuncu dışarıda sakatlanıyor kendini içeri atıyor. Futbola saygılı olmalıyız. Hepimizin birbirine saygılı olması lazım. Biz böyle bir yere varamayız. Her maç Kadıköy’e gelenleri seyrediyorsunuz. Bu böyle mi olacak. Bir oyuncu var atılması gerekiyordu kart bile verilmedi. Ben buna ne yapabilirim. Oyuncularım ne yapabilir. Bizim önümüz kesiliyor gibi bir şey oluyor. İlk devre böyle geçti. Böyle bir ortamda futbol oynayamadık. İkinci yarı oyuncularıma sakin olmaları gerektiğini söyledim. Rakibin yere yatmasına fırsat vermemiz gerektiğini söyledik. Daha aktif ve sakin oynamalıyız diye konuşma yaptık. Attığımız gollerle bugün maçı kazanmayı bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maç başından sonuna kadar bizi destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"İkinci yarı oyuna giren oyuncularımız da üstüne düşeni yaptılar"

Topun oyunda 47 dakika kalmasıyla ilgili konuşan Kartal, "111 dakika futbol oynandı. Topun oyunda kalma süresi 47 dakika olmuş. Bu rakip takımı oyunu ne kadar yavaşlattığını gösteriyor. Ama çok şükür ki maçı kazanmasını bildik. İkinci yarı oyuna giren oyuncularımız da üstüne düşeni yaptılar” dedi.

"Sonuna kadar bu yarışı sürdüreceğiz"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili yorumda bulanan İsmail Kartal, "İyi çalıştık, iyi bir kadromuz var. Şampiyonluk yarışında biz ve rakibimiz iyi gidiyor. Bu galibiyet serisini sezon sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Şu anda oynayan oynamayan herkes fazlasıyla inanıyor. Şu an iyi bir ortamımız var. Sonuna kadar bu yarışı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Devre arası yaptığı değişikler hakkında konuşan Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Perşembe günü çok önemli maçımız var. Her ne kadar 3-0 kazanmış olsak da maç oynanmadan kazanılmıyor. Rakibimiz sert bir takım. Oradaki maçı da düşünerek Djiku ve Jayden’ı 45 dakika oynatacaktım. Mert Müldür’ü oynattık. Sarı kart gördü. Özellikle Djiku orijinal stoper olduğu için topu oyuna daha iyi sokabiliyor.”

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Hakem Kadir Sağlam’ın ilk 5 dakikada yaptığı faullerden dolayı Thiam’ı oyundan atması gerektiğini söyleyen Kartal, “Son 8 yıldır bize 29 faul yapan bir takım olmamış. İlk 5 dakikada Thiam’ın ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu, hiç kart görmedi. Bizim oyuncularımıza hemen sarı kart. Sonra oyuncular siniyorlar. Onun için biraz daha kontrolü ve dengeli oynamak zorunda kalıyorlar” sözlerini sarf etti.

Sakat futbolcular hakkında konuşan İsmail Kartal, "Şu an 4 sakatımız var, Liverpool’un 13 sakatı var. 2,5 günde bir maç oynuyoruz. Haftada 1 maç oynatsanız sakatlığı minumuma indirebilirsiniz. Milli takıma giden oyuncularım bugün 51’inci maçını oynadılar. Bu gerçekten kolay değil. UEFA, FIFA sürekli bir çalışma halindeler. Futbolcuları nasıl daha az maça çıkarabiliriz, daha belirgin şekilde güzel maç oynanarak, daha maç yaptırarak bir çalışma halindeler. Bir sezonda 65-70 maçı oyuncular kaldıramaz. Hep yüksek performans. Bu kolay bir şey değil” dedi.

“Turu geçmek istiyoruz”

Perşembe günü Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacaklarını belirten İsmail Kartal, "Herkeste sanki 3-0 yendik ama turu geçmişiz gibi bir hava var. Ben öyle düşünmüyorum. Aynı ciddiyetle, aynı sertlikle, aynı oyunumuzla burada tekrar onlarla mücadele edeceğiz. Turu geçmek istiyoruz. Futbolda oynanmadan ve kazanılmadan tur atlanmıyor. Böyle bir rahatlık var ama biz öyle düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

İsmail Kartal, Çağlar Söyüncü’nün durumunun belli olmadığını; Becao’nun ise Trabzonspor maçına yetişebileceğini söyleyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA