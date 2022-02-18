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Spor İsmail Kartal: İnsanlar 'Ferdi neden sol bek?' diyor
Spor

İsmail Kartal: İnsanlar 'Ferdi neden sol bek?' diyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-2 kaybettikleri Slavia Prag karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 00:05:00 -
İsmail Kartal: İnsanlar 'Ferdi neden sol bek?' diyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile mücadele etti. Çekya ekibi, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini Pelkas ve Ferdi atarken, Prag ekibinin gollerini Traore, Dorley ve Lingr attı. Fenerbahçe tribüleri maçın bazı bölümlerinde Ferdi Kadıoğlu hariç tüm futbolcuları ıslıklarken, yönetimi de istifaya davet etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Tenik Direktörü İsmail Kartal, "Prag'da kazanıp, turu geçeceğimize inanıyoruz. Biz pes etmedik" dedi.

Karşılaşmadaki performansı ile öne çıkan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili konuşan Kartal, "İnsanlar, 'Ferdi neden sol bek oynuyor' diyebilirler. Mecburen oynuyor. Ben, Ferdi'yi her zaman ön tarafta oynatmak istiyorum ama bazı şeyler düşüncelerinizin önüne geçiyor. Eksiklerimiz var. Ferdi'yi sol beke koyduk, çocuk sağ olsun, aslanlar gibi oynuyor" diye konuştu.

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