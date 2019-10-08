İsmail Hakkı Pekin: ABD, Türkiye'ye karşı psikolojik savaş yürütüyor

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki PKK terör örgütü PYD-YPG’yi temizlemek için planladığı sınır ötesi oparasyona ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuştu.

“Türkiye isterse NATO’dan çıkar”

Hakkı Pekin, “ABD’li sentarden Türkiye’ye NATO tehdidinde bulunmasının hiçbir manası yoktur. Bir ülkenin NATO’dan çıkarılmasına ilişkin herhangi bir prosedür zaten yok. Türkiye isterse NATO’da kalır, isterse NATO’dan kendi isteğiyle çıkar.” şeklinde konuştu.

“Trump’ın tehdit sözleri iç kamuoyuna yönelik”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulamakla tehdit etmesine ilişkin İsmail Hakkı Pekin, şöyle konuştu:

“Trump’ın sadece bu tehdidi karşısında bile Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekatı yapmalıdır. Trump’ın ülke içinde başı büyük dertte. Trump’ın tehdit içerikli sözlerini ABD iç kamuoyuna yönelik verdiği mesajlar olarak değerlendiriyorum.”

“ABD, Türkiye’ye yönelik psikolojik savaş yürütüyor”

Türkiye’nin Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emrin’den çıkarılması ve Türkiye’ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanmasının ise durdurulmasına ilişkin ABD’nin kararını değerlendiren İsmail Hakkı Pekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD’nin bu hamleleri ve gelen tehdit mesajlarını Türkiye’ye karşı ‘psikolojik savaş’ olarak değerlendiriyorum. ABD’nin bu konuda tek başına karar vermesi mümkün değildir. Bu karar koalisyon güçlerinin birlikte verebileceği bir karardır. ABD’nin Türkiye’ye yönelik bölgedeki hava sahasını kapatması mümkün değildir. Bölgedeki hava sahasını kapatması Türkiye’nin ABD ve diğer koalisyon güçleriyle savaşa girmesi anlamına gelir.”

“ABD, Kürt devleti kurmak istiyor!”

Bütün imkanları kullanarak ABD’nin Türkiye’ye karşı psikolojik savaşı sürdüreceğini ifade eden İsmail Hakkı Pekin, “ABD Türkiye’yi her yönden köşeye sıkıştırmaya ve zorlamaya çalışıyor. Kara birliklerimizin harekat esnasında hava desteğine ihtiyacı vardır. Türkiye, 30 km Suriye’ye girerek bölgedeki siyasi yapıyı temizlemek, YPG’yi sınırdan 30-40 kilometre güneye itmek istiyor. ABD ise tam aksine bölgeyi YPG’ye teslim ederek bir Kürt devleti kurma niyetinde. ABD’nin Türkiye’ye karşı olumsuz tutumu karşısında elbette bizim de bir takım engellemerde bulunmamız, bizim de yapacaklarımız var.” şeklinde konuştu.