İsmail Demir'den Yunanistan’a "güç dengesi" cevabı

Bir televizyon kanalına canlı bağlantı yoluyla konuk olan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Bu güç dengesinin değiştiğiyle ilgili yorumlara biz sessiz kalalım. Onlar güç dengesinin değiştiğini düşünsünler. Çok arzu etmeyiz ancak gücün sahada gösterilmesi gerektiği gün, gücün kimde olduğunu görürler" diye konuştu.

Yunanistan’ın Rafale Alımı

Fransa’dan 12 adedi ikinci el olmak üzere toplam 18 adet Dassault Avitaion üretimi Rafale savaş uçağı almaya hazırlanan Yunanistan, teslimata yönelik hazırlıklarına devam ediyor.

Halihazırda Dassault Aviation tarafından F-3R seviyesine modernize edilen uçakların, Temmuz 2021’de Yunan Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor. Uçaklar, METEOR ve SCALP-EG gibi gelişmiş füze sistemlerini de kullanma yeteceğine sahip olacak.