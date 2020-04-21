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Aktüel

İsmail dedeye belediye ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması

2020-04-21 16:19:31 -
İsmail dedeye belediye ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması

BOLU (AA) - Bolu'da belediye ekipleri, 82 yaşına giren İsmail Yaşar'a doğum günü sürprizi yaptı.

İstanbul'da yaşayan Dilek Yaşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yanında olamadığı babası İsmail Yaşar'ın doğum gününü kutlamak istediğini belirterek, Bolu Belediyesi çağrı merkezinden yardım istedi.

Belediye ekipleri, İsmail Yaşar'ın evine giderek doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Kapıda ellerinde pasta bulunan ekipleri görünce şaşıran İsmail Yaşar, pastadaki mumları eşiyle üfledi.

Yaşar, çok mutlu olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Dilek Yaşar da görüntülü arama yaparak babasının doğum gününü kutladı.

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