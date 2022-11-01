Ismael’in yapamadıklarını Güneş yaptı!
Geçtiğimiz haftalarda aynen şu başlığı atmıştım “Bu kafayla işin zor Valerian Hocam!.” Beşiktaş’ın Şenol Güneş’le ilk maçında aldığı sonuçta işte neden Valerian Ismael’in işinin zor olduğunun kanıtlarıyla doluydu...
Geçtiğimiz haftalarda aynen şu başlığı atmıştım “Bu kafayla işin zor Valerian Hocam!.” Beşiktaş’ın Şenol Güneş’le ilk maçında aldığı sonuçta işte neden Valerian Ismael’in işinin zor olduğunun kanıtlarıyla doluydu...
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