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Ismael’in yapamadıklarını Güneş yaptı!

Geçtiğimiz haftalarda aynen şu başlığı atmıştım “Bu kafayla işin zor Valerian Hocam!.” Beşiktaş’ın Şenol Güneş’le ilk maçında aldığı sonuçta işte neden Valerian Ismael’in işinin zor olduğunun kanıtlarıyla doluydu...

Yeniakit Publisher
2022-11-01 16:39:00 - 2022-11-01 16:40:03
Ismael’in yapamadıklarını Güneş yaptı!

Geçtiğimiz haftalarda aynen şu başlığı atmıştım “Bu kafayla işin zor Valerian Hocam!.” Beşiktaş’ın Şenol Güneş’le ilk maçında aldığı sonuçta işte neden Valerian Ismael’in işinin zor olduğunun kanıtlarıyla doluydu...

 

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