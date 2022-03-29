Ismael'den sürpriz tercih! 'Tam aradığım adam'

Beşiktaş'ta bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan Francisco Montero için Valerien Ismael'in olumlu görüş bildirdiği belirtildi.

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael'in takımın başına gelmesi sonrasında taşlar yerinden oynadı.

Siyah-beyazlılarda bu sezon şans bulmakta zorlanan Montero için olumlu görüş bildiren Fransız teknik adam, "Montero kafamdaki sisteme çok uygun. Geride oyun kurabiliyor. Bu sistem içerisinde bize çok fayda sağlayacaktır. Tam aradığım adam" ifadelerini kullandı.