Ismael düğmeye bastı... 24'lük stoper geliyor!

Bu sezon 3 kulvarda da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, gözünü gelecek yıla çevirdi. Siyah beyazlıların, takımın başına getirdiği Valerien Ismael, kadrodaki eksik noktaları belirleyerek yönetime raporunu sundu. Birçok farklı bölgeye transfer isteyen Fransız çalıştırıcı, stoperdeki hedefini idarecilere raporladı.

Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör Valeriene Ismael, çalışmalarına hızlı başladı. Bir yandan takım içerisindeki sistemini oturtmak isteyen 46 yaşındaki hoca, bir yandan da gelecek sezon aklındaki şablonu oluşturmaya başladı.

Bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemeyen Kartal, 3 kupalı hoca Sergen Yalçın'la yollarını ayırmıştı.

Bu ayrılık sonrası takımın başına getirilen Önder Karaveli ise Süper Kupa Finali'nde Antalyaspor'u mağlup ederek siyah beyazlılarla şampiyonluk yaşamıştı. Karaveli ile de ligde istediği sonuçları alamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenen Beşiktaş, taraftarının yoğun eleştirisine maruz kalmıştı.

ASpor'da yer alan habere göre, bu doğrultuda Valeriene Ismael ile anlaşmaya varan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, yeni sezonda nokta atışı transferler yaparak zafere ulaşmayı hedefliyor.

Ismael'in, takımın maç kasetlerini siyah beyazlılara gelmeden önce izlediği ve oyuncuları yakından tanıdığı belirtildi.

Siyah beyazlılara imza atar atmaz yoğun bir çalışma temposuna giren Ismael, transfer raporunu da yönetime sundu. Öncelikli olarak stoper mevkisini gözüne kestiren Ismael, o isim için talepte bulundu.

KARTAL'DAN MARTINEZ BOMBASI!

Beşiktaş, Paraguaylı savunma oyuncusu David Martinez için harekete geçti. İzleme komitesinin de onay verdiği 24 yaşındaki oyuncu için ilk temas kuruldu.

1.85 boyundaki Martinez, Arjantin'in River Plate takımında forma giyiyor. Bonservisi Defensa Justicia ekibinde bulunan Martinez, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Kartal, sözleşmesi 2022 Aralık ayında sona erecek olan Martinez'i düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sonunda bitecek Domagoj Vida ile imzalayamayacak olan siyah beyazlılarda, Welinton da geleceği belrisizliğini koruyor. Yönetim bölgeyi Martinez ile doldurmak istiyor.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan oyuncu, bu sezon 3 maça çıktı. Martinez, Paraguay milli takımında da 9 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.