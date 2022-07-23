İşletmelerin nitelikli istihdam ihtiyacı DİEP’le giderilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğiyle gerçekleştirilen Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu’nun (DİEP) tanıtım programına katıldı. Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitimde ciddi reformlara imza attıklarını vurgulayarak eski eğitim politikasının toplumda çok boyutlu hasar oluşturduğunu, hem iş dünyasına hem eğitim sistemine hem de topluma sosyolojik olarak maliyet ödettiğini belirtti.

2021 yılından sonra mesleki eğitimin güçlendirilmesi için büyük çaba sarf edildiğini belirten Bakan Özer, şunları kaydetti: “Devlet üretim ve hizmet sektöründen çekildikçe, mesleki eğitim devletin üzerinde kaldı ama istihdam özel sektörüne kaldı. Bir türlü bir araya gelemiyordu özel sektörle devlet. Eğitimi veren, becerilen eşleştirilmesi gibi süreçte hep sıkıntı yaşadık. İşte bizim yaptığımız şey bu makus tarihi değiştirmek oldu. Dedik ki, siz değerli iş dünyasının temsilcileri, bizim verdiğimiz mesleki eğitimle ilgili alanları gelin birlikte görelim. Müfredatı birlikte güncelleyelim, öğrencilerimizin işletmedeki beceri eğitimlerini birlikte planlayalım, öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlayalım ama istihdam öncelik olsun.”

Geçmişte Milli Eğitim Bakanlığının yılda 2,9 ürün tescili yaptığını anımsatan Özer, bu sayıyı yıl bitmeden 7 bin 532’e çıkardıklarını, yıl sonuna kadar 1 milyon çırak ve kalfayı mesleki eğitim merkezilerine almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Özer, “Sizlerle birlikte el ele vererek hareket ediyoruz. İstediğiniz niteliklerde elemanı nasıl birlikte yetiştirebiliriz, bunun derdi, bunun sevdası içinde çalışıyoruz. Bu ülkenin çok daha güçlü olması lazım. Ben bu iş birliğinin çok hayırlı bir iş birliği olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla dile getirdiği ‘eğitim-üretim istihdam’ döngüsünü güçlendiren çok hayırlı bir adım. Böylece hem mesleki eğitim merkezimizdeki gençlerimiz kayıt yaptıkları zaman hızlı bir şekilde işletmelerini bulabilecekler. Dedik ki birlikte hareket edelim, öyle bir dijital portal oluşturalım ki öğrenci kayıt yaptırdığı zaman ekrana düşsün. İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odasının da tüm üyeleri baksınlar, hemen kendi alanlarıyla ilgili hangi talep varsa eşleştirme yapılır, en önemli işletmede eğitim almaya başlanır. Buna İstanbul Ticaret Odasıyla, Sanayi Odası Başkanımız bir ilave daha yaptı, istihdamı da koydu” diyerek projenin hayırlara vesile olmasını diledi.