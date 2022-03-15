  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İşleri güçleri lak lak! Bayraktar'ın 8 yıl önceki tweetini kemalistler tekrar gündeme getirdi! 'Ulu önder...'
Gündem

İşleri güçleri lak lak! Bayraktar'ın 8 yıl önceki tweetini kemalistler tekrar gündeme getirdi! 'Ulu önder...'

Ülkemizin gururu olan SİHA'ları üreten Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın 8 yıl önce attığı merhum Nuri Pakdil'in sözü olan muhteşem tweet, 'sözde karalamak amacıyla' Kemalist güruh tarafından tekrar gündeme getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 10:28:00 - 2022-03-15 10:37:41
İşleri güçleri lak lak! Bayraktar'ın 8 yıl önceki tweetini kemalistler tekrar gündeme getirdi! 'Ulu önder...'

Türkiye için milli gururumuz olan silahlı insansız hava araçlarını üreten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın 8 yıl önce attığı tweet tekrar gündeme oturdu.

Bayraktar, Kemalistlerin tepki gösterdiği tweetinde merhum Nuri Pakdil’in sözünü alıntılayarak ‘Ulu önder tektir. O da Hz. Muhammed’dir’ ifadelerini kullanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkan Şahin

Ne şüphe... İman ettik elhamdülillah.
  • Yanıtla

Mahmut Oz

Adam dogru soylemis ne var bunda?Biz Muslumaniz bizim 1 tane ulu onderimiz var,O'da Hz.Muhammed'dir(sav)
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay