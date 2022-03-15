İşleri güçleri lak lak! Bayraktar'ın 8 yıl önceki tweetini kemalistler tekrar gündeme getirdi! 'Ulu önder...'
Ülkemizin gururu olan SİHA'ları üreten Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın 8 yıl önce attığı merhum Nuri Pakdil'in sözü olan muhteşem tweet, 'sözde karalamak amacıyla' Kemalist güruh tarafından tekrar gündeme getirildi.
Türkiye için milli gururumuz olan silahlı insansız hava araçlarını üreten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın 8 yıl önce attığı tweet tekrar gündeme oturdu.
Bayraktar, Kemalistlerin tepki gösterdiği tweetinde merhum Nuri Pakdil’in sözünü alıntılayarak ‘Ulu önder tektir. O da Hz. Muhammed’dir’ ifadelerini kullanıyor.