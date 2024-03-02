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Dünya İşleri güçleri fitne! Bakan Şimşek'in IMF ile görüşmek istediği iddialarına yalanlama
Dünya

İşleri güçleri fitne! Bakan Şimşek'in IMF ile görüşmek istediği iddialarına yalanlama

Yeniakit Publisher
2024-03-02 16:19:00 -
İşleri güçleri fitne! Bakan Şimşek'in IMF ile görüşmek istediği iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "IMF ile görüşme yapmak için ABD’den destek istendiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "IMF ile görüşme yapmak için ABD’den destek istendiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD’den destek istendiği' yönündeki iddialar doğru değildir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brezilya’da düzenlenen G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bölgesel ve küresel ekonomik gelişmelerin ele alındığı ikili görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede IMF ile ilgili herhangi bir başlık söz konusu olmamıştır.

Bakan Şimşek, gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkileri ve işbirliğini güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunmuştur.
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Piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar etmeyiniz." (İLKHA)

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